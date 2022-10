Ο Κουμάτζε έκλεψε την παράσταση στο ματς της Άλμπα με την Παρτιζάν.

Bλέπει τον κόσμο από τα 2.24 ο Κουμάτζε και έτσι ορισμένα πράγματα τα κάνει να φαίνονται εύκολα. Ο ψηλός της Άλμπα τρέλανε κόσμο στην αναμέτρηση κόντρα στην Παρτιζάν, αφού τάπωσε τον Κοπρόβιτσα χωρίς καν να πηδήξει.

Δείτε τη φάση

Christ Koumadje making it look effortless on the defensive end ⛔#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/pjxZuM4xmr