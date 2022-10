Η EuroLeague δημοσίευσε ένα βίντεο του Τζορτ Πάπα, με τον νεοφερμένο γκαρντ του Ολυμπιακού να αποκαλύπτεται απαντώντας σε μη μπασκετικές ερωτήσεις!

Ο Τζορτζ Πάπας ήταν η τελευταία προσθήκη του Ολυμπιακού και δεδομένα ο πιο... άγνωστος προς το «ερυθρόλευκο» κοινό. Λίγο πριν την πρεμιέρα των Πειραιωτών στη Βαρκελώνη, απέναντι στην Μπαρτσελόνα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (7/10 - 21:30) στην EuroLeague, ο Πάπας συστήνεται στους φίλους της ομάδας, μέσω των social media της διοργάνωσης.

Ο Πάπας εκμυστηρεύτηκε το αγαπημένο του φαγητό, την αγαπημένη του ταινία και το μέρος που δε θα ξεχάσει από τις διακοπές του.

Αγαπημένο φαγητό: Πίτσα

Αγαπημένο αναψυκτικό: Sprite

Αγαπημένη ταινία: Dodgeball

Τελευταία φορά που κόμπλαρε: Τώρα γιατί δεν ξέρω τι να πω

Τελευταίο σου μήνυμα: Η κοπέλα μου

Τι είναι αυτό που δεν μπορείς να ζήσεις μακριά του: Η οικογένειά μου

Αγαπημένη πόλη στην Ευρώπη: Αθήνα

Στον κόσμο: Νιου Τζέρσι

Αγαπημένο μέρος διακοπών: Σκιάθος

Ahead of a potential EuroLeague debut tonight for @olympiacosbc 👀



Get to know George Papas a little better… 👈 pic.twitter.com/NCHQG33eSF