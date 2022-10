Ο Γκουντάιτις έφτασε κοντά σε ένα δίποντο, όμως ο Πουαριέ πρόλαβε να τον μπλοκάρει, στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού για την EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ.

Ακόμα και όταν δεν είναι στο παρκέ ο Ταβάρες, με τη Ρεάλ δεν μπορείς να είσαι ήσυχος. Ο Γκουντάιτις θεώρησε ότι θα έχει ένα εύκολο λέι-απ, όμως για τον σέντερ του Παναθηναϊκού τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε, με τον Πουαριέ να έρχεται για να τον κόψει ψηλά.

Το μπλοκ του Πουαριέ στον Γκουντάιτις

.@viinze_17P goes WAYY up for the block⛔️#7DaysMagicMoment pic.twitter.com/nqtQC4hnCD