Πάτρικ Γιανγκ για το σοβαρό του τροχαίο: «Θα προσπαθήσω να περπατήσω ξανά»

Κόντρα σε όσα τον θέλουν να μην περπατήσει ξανά μετά το σοβαρό του τροχαίο δήλωσε πως θα πάει ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού Πάτρικ Γιανγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του σε αμερικανικό Μέσο.

Στις αρχές του Ιουλίου ο Πάτρικ Γιανγκ ενημέρωνε τους φίλους του στα social media πως είναι καλά στην υγεία του. Είχε προηγηθεί το σοβαρό τροχαίο στην Νεμπράσκα που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για την ίδια του τη ζωή.

Όπως ανέφεραν το «News Channel Nebraska» αλλά και το «Nebraska News» ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει και να τραυματιστεί σοβαρά.

«Δεν υπήρχε στο δρόμο προστατευτικό κιγκλίδωμα ή φράχτης κοντά. Όταν το αυτοκίνητο προσγειώθηκε και σταμάτησε, συμπίεσε τη σπονδυλική μου στήλη ακριβώς στο κέντρο της πλάτης». Μετά το πολύωρο χειρουργείο και το διάστημα αποκατάστασης που πέρασε στο νοσοκομείο «Evra McKennon», ο Γιανγκ έχει καθηλωθεί στο καροτσάκι με την κίνηση στα πόδια του να περιορίζεται μόνο στα δάχτυλα.

