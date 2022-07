Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού Πάτρικ Γιανγκ ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στην Νεμπράσκα την περασμένη Τετάρτη ωστόσο είναι καλά στην υγεία του και φρόντισε και ο ίδιος να το μεταφέρει μέσω των social media.

Όπως ανέφεραν το «News Channel Nebraska» αλλά και το «Nebraska News» ο Πάτρικ Γιανγκ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε σε δρόμο της Νεμπράσκα, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Evra McKennon» του Σιουξ Φολς όπου και χειρουργήθηκε.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα μετέδωσαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, δεν είχε τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του 30χρονου άλλοτε σέντερ του του Ολυμπιακού τη διετία 2015-17 και ότι επρόκειτο να αναρρώσει πλήρως. Ο Γιανγκ είχε προγραμματίσει να παντρευτεί την επόμενη εβδομάδα και γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε ήταν στη Νεμπράσκα, απ' όπου κατάγεται η μέλλουσα σύζυγός του.

Να σημειωθεί ότι έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση εδώ και τρία χρόνια ύστερα από τους ουκ ολίγους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν και οι οποίοι του στέρησαν το δικαίωμα να πραγματοποιήσει μια καλύτερη καριέρα. Μάλιστα ο ίδιος ο Πάτρικ Γιανγκ φρόντισε να ενημερώσει μέσω twitter ότι είναι καλά στην υγεία του εξηγώντας ότι «τίποτα στην ζωή δεν πρέπει να το έχουμε δεδομένο...»

First thing I want to say is Praise God for life! My accident was no surprise to God and I will continue to praise Yahweh everyday of my life. The love and support I’ve received from everyone has been tremendous. I’m currently in South Dakota (got to see Cody Larson ❤️) July 3, 2022

Continue to keep my family and myself in your prayers. My biggest request is for my mind to stay strong against the enemy, I believe anything is possible with God. His Will for my life is what I want to live in, I will use this test to inspire others no matter what. — Patric Young (@PatricYoung4) July 3, 2022