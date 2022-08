Η Ζάλγκιρις προχώρησε στην ανακοίνωση του Ντοβίντας Γκριεντράιτις με τον 22χρονο γκαρντ να φτάνει στο Κάουνας με φόντο το μέλλον.

Τον Ντοβίντας Γκιεντράιτις καλωσόρισε η Ζάλγκιρις, με τους Λιθουανούς να... κλέβουν το 22χρονο ταλέντο μέσα από τα χέρια της Λιετκαμπέλις, στην οποία ανήκε μέχρι και πρότινος.

Η συμφωνία των δύο πλευρών αφορά συμβόλαιο πέντε χρόνων (3+2) το οποίο και υπέγραψε ο νεαρός άσος και θα δώσει τη βοήθειά του στο σύνολο του Κάουνας αν και οι αρχικές προθέσεις της ομάδας ήταν να παραχωρηθεί ως δανεικός κάπου που θα μπορούσε να πάρει έξτρα λεπτά συμμετοχής.

O Γκιεντράιτις ήταν συμπαίκτης με τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στην τρομερή πορεία της Λιετκαμπέλις που έφτασε μέχρι τα τελικά του πρωταθλήματος και σημείωσε 8.3 πόντους με 1.7 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ.

Welcome to Zalgiris, Dovydas Giedraitis! ✍️



Read more: https://t.co/aDdPElI4wp. pic.twitter.com/ODAJvREy8j