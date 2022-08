Η Βίρτους καλωσόρισε πίσω... στο σπίτι τον Γκόρα Καμαρά με τον 21χρονο σέντερ να επιστρέφει από τον δανεισμό του και να ενσωματώνεται στην ομάδα της Μπολόνια.

Ο Γκόρα Καμαρά ολοκλήρωσε το διάστημα του δανεισμού του και επέστρεψε στην Βίρτους Μπολόνια, με τους Ιταλούς να τον ανακοινώνουν για την επόμενη σεζόν.

Την περασμένη τριετία φόρεσε τόσο τη φανέλα της Καζαλε (2019-2021), όσο και την Πέζαρο (2021/22) συγκεντρώνοντας εμπειρίες για να επιστρέψει στα 21 του χρόνια και να πάρει την ευκαιρία.

«Η Βίρτους καλωσορίζει τον Γκόρα Καμαρά πίσω στην οικογένεια» ήταν το μήνυμα της ομάδας της Μπολόνια για τον νεαρό σέντερ με το ιταλικό διαβατήριο που επιστρέφει για να καταλάβει μία θέση του φετινού ρόστερ.

🔊 GORA CAMARA IN BLACK AND WHITE AGAIN ⚪️⚫️

Welcome 🔙 to BasketCity Gora 🙌🏼 #WatchUs pic.twitter.com/Xr22SIxCCz