Ο Μάικ Τζέιμς θυμήθηκε τη στιγμή που το ΝΒΑ είχε... χρησιμοποιήσει σ' ένα παιχνίδι φανέλες με τα ψευδώνυμα των παικτών και ουσιαστικά ζήτησε από την EuroLeague να κάνει το ίδιο!

Σε παιχνίδι των Μπρούκλιν Νετς με τους Μαϊάμι Χιτ τον Ιανουάριο του 2014, οι δύο ομάδες είχαν χρησιμοποιήσει φανέλες όπου κάθε παίκτης είχε στην πλάτη το ψευδώνυμό του και όχι το κανονικό του επίθετο.

Συγκεκριμένα ο Λεμπρόν είχε το «King James», ο Ρέι Άλεν το «J. Shuttlesworth» από την κινηματογραφική ταινία «He Got Game», ο Κρις Άντερσεν το «Birdman», ο Κέβιν Γκαρνέτ το «Big Ticket», ο Πολ Πιρς το «Truth», ο Τζέισον Τέρι το «Jet», ο Αντρέι Κιριλένκο είχε τ' όνομά του στο κυριλλικό αλφάβητο κ.ο.κ.

Εμπνευσμένος από αυτήν την ημέρα ο Μάικ Τζέιμς «τάγκαρε» την EuroLeague σε χαρακτηριστική του ανάρτηση στο twitter και ουσιαστικά ζήτησε από την διοργανώτρια αρχή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης να κάνει το ίδιο! Σίγουρα στη δική του φανέλα θα έγραφε «The Natural»!

Τι λέτε; Καλή ιδέα;

This is fire. Always has been.@EuroLeague https://t.co/fL8UvdmBVb