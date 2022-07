Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Έπειτα από έναν επιτυχημένο χρόνο με τους ερυθρόλευκους, όπου κατέκτησε το Κύπελλο και το πρωτάθλημα, ο Ντόρσεϊ θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ.

Ο Ολυμπιακός έκανε επίσημη την αποχώρηση του Ελληνοαμερικανού, με την ανακοίνωση να εύχεται τα καλύτερα για το μέλλον του διεθνή γκαρντ. Ο Ντόρσεϊ απάντησε στην ανάρτηση εκφράζοντας τα συναισθήματά του, λέγοντας: «Ευχαριστώ όλους στον οργανισμό του Ολυμπιακού από τον πρώτο έως και τον τελευταίο».

Ο 26χρονος σούτινγκ γκαρντ μέτρησε 11 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ στο πρωτάθλημα, ενώ στην Euroleague είχε μέσο όρο 12.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά ματς.

Thanks to everybody in the organization from the bottom to the top ❤️🤍 https://t.co/UgAaRpbKvE