O Μπεν Μπέντιλ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Αρμάνι.

Oι δρόμοι του Μπεν Μπέντιλ με την Αρμάνι χώρισαν και επίσημα, με τους Ιταλούς να ανακοινώνουν το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών και να γράφουν για τον επαγγελματισμό του και τον ενθουσιασμόυ που έβγαζε στο παρκέ. Ο Κονγκολέζος ψηλός στη Euroleague πέρυσι έπαιξε σε 23 αγώνες και μέτρησε 5.6 πόντους (49.1%διπ., 40.8%τριπ.), 2.4 ριμπάουντ, 0.7 κλεψίματα και 0.8 λάθη σε 15:38.

Στην Lega Basket είχε 9.1 πόντους με 34.6% στα τρίποντα, 4.4 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 0.5 κλεψίματα και 0.8 λάθη. Ο Μπέντιλ έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ελληνικών ομάδων για επιστροφή στη χώρα μας, αφού βρίσκεται στη λίστα τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού.

