Η Βίρτους Μπολόνια προσθέτει ένα ακόμη όνομα στην φροντλάιν της με τον Βέλγο σέντερ Ισμαέλ Μπακό.

Η Βίρτους Μπολόνια δραστηριοποιήθηκε στην αγορά, καθώς έπειτα από την ανακοίνωση του Μίκι έκανε επίσημη την μεταγραφή του Ισμαέλ Μπακό. Ο Βέλγος αγωνίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο πρωτάθλημα της χώρας του, πριν κάνει το άλμα στην Euroleague με την Βιλερμπάν. Στην Γαλλική ομάδα είχε σχετικά μικρό ρόλο, κάτι που τον οδήγησε στην Ισπανική Μανρέσα, η οποία έφτασε στον τελικό του Basketball Champions League ενώ συμμετείχε στο Final-8 του Copa del Rey και στα Playoff της Liga ACB.

O 25χρονος σέντερ, αποδείχτηκε κομβικός για την εκπληκτική σεζόν της Μανρέσα, καθώς είχε ρόλο βασικού. Στο Ισπανικό πρωτάθλημα ο Βέλγος μέτρησε 10.3 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, 0.7 ασίστ και 0.7 τάπες ενώ στο Basketball Champions League είχε κατά μέσο όρο 8.7 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 0.9 τάπες

🔊 ISMAEL BAKO IN BLACK AND WHITE ⚪️⚫️



Welcome Ismael 😎#WatchUs pic.twitter.com/zIH2X3LNJD