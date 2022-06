Ο Λουίτζι Ντατόμε φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων από την Αυστραλία και την NBL, εντούτοις η επιθυμία του ίδιου είναι να συνεχίσει και του χρόνου στην Euroleague.

Ο 34χρονος φόργουορντ πανηγύρισε προ ημερών το δεύτερο πρωτάθλημα Ιταλίας της καριέρας του, και πρώτο ύστερα από 18 χρόνια. Παράλληλα, κατέκτησε φέτος και το κύπελλο με την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία θέλει να τον διατηρήσει στις τάξεις της, εκτιμώντας την προσφορά του στην ομάδα και τη γενικότερη εμπειρία του στο άθλημα. O Ντατόμε στα εφετινά playoffs της Serie A κατέγραψε 10.2 πόντους και 2.7 ριμπάουντ σε 12 παρουσίες, ενώ στην Euroleague μέτρησε 7 πόντους με 39% στο τρίποντο κι 1.4 ριμπάουντ ανά 15.2 λεπτά σε 26 παιχνίδια.

Βρίσκεται στην Αρμάνι από το καλοκαίρι του 2020 και συνολικά στην Euroleague o διεθνής Ιταλός έχει 267 συμμετοχές. Το ενδιαφέρον που προκύπτει από την αυστραλιανή NBL προς το πρόσωπο του, του προσφέρει μια εναλλακτική επιλογή για να εξετάσει στη θερινή αγορά, ωστόσο ο ίδιος φέρεται να επιθυμεί πρωτίστως να συνεχίσει να αγωνίζεται στο επίπεδο της Euroleague και τη νέα σεζόν. Θυμίζουμε ότι ο Ντατόμε είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης τον Μάιο του 2017 με τη Φενέρμπαχτσε, υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Hearing that Gigi Datome is drawing some interest from Australian NBL.

Olimpia Milano is confident to keep him while the forward wants to play in EuroLeague at least one more year