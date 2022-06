Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή της εποχής Ιτούδη, με την απόκτηση του πάουερ φόργουορντ Τζόναθαν Μότλεϊ (27χρ., 2.03).

O Τζόναθαν Μότλεϊ άφησε τη Λοκομοτίβ Κουμπάν και το EuroCup, για τη Φενέρμπαχτσε και την EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ για τα δύο επόμενα χρόνια, με το Gazzetta να σας έχει ενημερώσει για την εξέλιξη.

Ο Μότλεϊ έχει αγωνιστεί σε Ντάλας Μάβερικς, Λος Άντζελες Κλίπερς, έχει περάσει για αρκετά ματς από την G-League, ενώ την τελευταία σεζόν ξεκίνησε στους Ίνστεον Έλεφαντς (Κορέα), ενώ η συνέχεια τον βρήκε στη Ρωσία και στην Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Αποχώρησε από την ομάδα λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Φέτος ο Μότλεϊ σημείωσε 21.2 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 0.9 κλεψίματα και 1.1 μπλοκ μ.ό. με τη «Λόκο» στο EuroCup.

Itoudis talking on behalf of @FBBasketbol is negotiating with @Moneymot5