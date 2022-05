Καλάθης: «Πρόταση της Φενέρμπαχτσε, μπορεί να φύγει από την Μπάρτσα»

Ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Φενέρμπαχτσε έκανε πρόταση στον Νικ Καλάθη!

Η ισπανική ιστοσελίδα «The Home of Glory» αναφέρει ότι η Φενέρμπαχτσε έκανε πρόταση στον Νικ Καλάθη! Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Έλληνας γκαρντ έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν, αλλά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αποχωρήσει.

Μάλιστα, η φυγή του Καλάθη από τη Βαρκελώνη συνδέεται με την επικείμενη άφιξη του Τόμας Σατοράνσκι στην Ισπανία, με τον Τσέχο να γευματίζει με τον προπονητή των Καταλανών, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Όπως και να έχει, η Φενέρ ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι σαρωτικών αλλαγών, όπου αναμένεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις τόσο στον πάγκο, όσο και στο ρόστερ της τουρκικής ομάδας.

💣❗Fenerbahçe Beko has made an offer to Nick Calathes.



Calathes is under contract with FCBarcelona but both sides could part ways this summer.