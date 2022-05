Ο Βασίλιε Μίτσιτς αναδείχθηκε ο MVP του Final Four 2022 - για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά - και παρέλαβε το βραβείο του από τα χέρια του προηγούμενου back 2 back MVP, Βασίλη Σπανούλη!

Από ένα back 2 back MVP σε έναν άλλον. Ο Βασίλιε Μίτσιτς πήρε τον τίτλο του Πολυτιμότερου Παίκτη στο Final 2022, στην πόλη που μεγάλωσε, το Βελιγράδι. Στον τελικό της φετινής EuroLeague, η Αναντολού Εφές επικράτησε με 58-57 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η βράβευσή του είχε ιδιαίτερη σημειολογία, αφού παρέλαβε το βραβείο από τα χέρια του προηγούμενου παίκτη που είχε κατακτήσει τον τίτλο του MVP σε συνεχόμενες σεζόν, τον Βασίλη Σπανούλη (2012, 2013).

Στο Βελιγράδι, ο Μίτσιτς μέτρησε 23 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη (σε 37:28) στον τελικό, ενώ στον ημιτελικό, πέρα από το νικητήριο σουτ απέναντι στον Ολυμπιακό, είχε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 λάθη σε 33:52.

