Ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν εκείνος που έριξε τον Ολυμπιακό στο καναβάτσο, το οποίο... ακούστηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης!

Ο Σέρβος σταρ της Αναντολού Εφές ευστόχησε στο... τρίποντο της ζωής του, στέλνοντας την ομάδα του στον 7ο ουρανό του τελικού της φετινής EuroLeague.

Με 0.2'' να απομένουν για το τέλος έστειλε τη μπάλα συστημένη στο καλάθι του Ολυμπιακού, εντυπωσιάζοντας τους τηλεσχολιαστές σε όλη την Ευρώπη.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να ακούσετε τον τρόπο με τον οποίο περιέγραψαν το καλάθι του Μίτσιτς σε έξι διαφορετικές γλώσσες!

You can never have too much of Vasilije Micic's miracle buzzer-beater.



So here it is in 6️⃣ different languages 🔥



(via @Beard06) pic.twitter.com/r8qpgNHjeX