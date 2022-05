Με αποκορύφωμα τα Playoffs που χάρισαν στην Εφές το εισιτήριο για το Final 4 της EuroLeague, ο Σέιν Λάρκιν αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Απριλίου.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εκείνος που ηγήθηκε της Αναντολού Εφές στα προημιτελικά της EuroLeague, οδηγώντας την Εφές στο Final 4 του Βελιγραδίου.

Η τουρκική ομάδα απέκλεισε με 3-1 νίκες την Αρμάνι Μιλάνο έχοντας κάνει το break της έδρας στην Ιταλία και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με φόντο τη πρόκριση στον μεγάλο τελικό της 21ης Μαΐου.

Τον περασμένο μήνα μέτρησε κατά μέσο όρο 17.6 πόντους, 5.3 ασίστ και συγκέντρωσε 23.4 μονάδες στο PIR της αξιολόγησης, ενώ κατά τη διάρκεια των playoffs είχε το δεύτερο καλύτερο PIR με 18.8 μονάδες σε κάθε παιχνίδι. Επίσης ήταν 3ος όσον αφορά τις ασίστ της postseason με 4.8 τελικές πάσες και 3ος της λίστας όσον αφορά τα κλεψίματα (1.3 κατά μ.ο.)

Αυτή ήταν η 3η φορά στην καριέρα του Λάρκιν που κερδίζει το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη ενός μήνα στην EuroLeague.

Leading @AnadoluEfesSK with a 3-1 win in the Playoffs series, @ShaneLarkin_3 claims the MVP of the Month award 🏆



