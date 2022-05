Ο Κώστας Σλούκας είναι ανάμεσα στους... πρωταγωνιστές της EuroLeague στο promo video για το Final 4 του Βελιγραδίου.

Έχοντας εμπνευστεί από την διάσημη σειρά «Casa de Papel» η EuroLeague έφτιαξε ήδη το... πρόγευμα με ένα promo video για το Final 4 του Βελιγραδίου.

Τον ρόλο των... ληστών έχουν πάρει οι Κώστας Σλούκας, Βασίλιε Μίσιτς, Νίκολα Μίροτιτς και Έντι Ταβάρες.

The Glory Heist is on 👀



Who will take the 🏆 in Belgrade? #EveryGameMatters pic.twitter.com/3h0GqswJuS