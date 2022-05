Ο Όγκνιεν Γιάραμαζ δεν κατάφερε να αστοχήσει ούτε με τον κρεμασμένο Μίροτιτς να παίζει άμυνα πάνω του. Πήρε το σουτ και έκανε ένα ακόμη buzzer beater.

Ένα κλέψιμο που κατέληξε σε κάρφωμα, ένα buzzer beater που έστειλε τη Μπάγερν με προβάδισμα 6 πόντων στο ημίχρονο και άλλο ένα buzzer beater με την ασφυκτική άμυνα του Μίροτιτς. Αυτές είναι οι κορυφαίες φάσεις που έχει προσφέρει ο Όγκνιεν Γιάραμαζ στο ματς της Μπάγερν με την Μπαρτσελόνα που μοιάζει ασταμάτητος.

Επιχείρησε να εκτελέσει τρίποντο με τον Μίροτιτς να είναι κρεμασμένος πάνω του. Βρήκε στόχο με το χρονόμετρο να κοκκινίζει και τρέλανε τους συμπαίκτες του.

Δείτε την προσπάθεια του Γιάραμαζ:

HOW DID HE MAKE THAT👀



Ognjen Jaramaz can't be stopped!@FCBBasketball #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/i5lQkElIQo