Μάικ Τζέιμς: «Είχα πει πως δεν θα τουιτάρω παρά μόνο μετά την σειρά, αλλά...»

Ο Μάικ Τζέιμς πανηγύρισε τη νίκη επί του Ολυμπιακού μαζί με τον Κέβιν Ντουράντ κι εν συνεχεία εξήγησε πως είναι σωστό ότι η σειρά με τους Πειραιώτες πηγαίνει σε Game 5 στο Φάληρο.

Φέτος η Μονακό έγραψε ιστορία ως η πρώτη ομάδα που συμμετέχει στο γαλλικό πρωτάθλημα κι έφτασε ως τα προημιτελικά της κορυφαίας διοργάνωσης της Ευρώπης έπειτα από τη Βιλερμπάν του 2001 (σ.σ. είχε αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 2-0 νίκες στη Σουπρολίγκα).

Πλέον η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς θέλει να πετύχει νέα υπέρβαση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό το βράδυ της Τετάρτης 4/5 με έπαθλο την πρόκριση στο Final 4. Ο Κώστας Σλούκας αστόχησε σε «νεκρό» χρόνο και η Μονακό επικράτησε των «ερυθρόλευκων» με 78-77, κάνοντας το 2-2 στη σειρά ενώπιον του Κέβιν Ντουράντ.

Ο KD ήταν προσκεκλημένος του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος τελείωσε το ματς με 18 πόντους, τέσσερις ασίστ και μόλις ένα λάθος και ακολούθως... επανήλθε στο Twitter, σχολιάζοντας την πορεία της σειράς με τον Ολυμπιακό: «Δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν έχω κάνει κάποιο tweet για τη σειρά και δεν πρόκειται να κάνω μέχρι να τελειώσει όμως θα πω αυτό. Είναι σωστό ότι αυτή η σειρά πηγαίνει σε Game 5. Δυο καλές ομάδες το παλεύουν».

I can’t lie, i haven’t tweeted about the series and i won’t again until after but i will say……. It’s only right that this series goes to game 5. Two good teams fighting it out.