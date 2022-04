Μία απίθανη, όσο και μοναδική εμφάνιση της Μπάγερν Μονάχου (59-52), ταπείνωσε την Μπαρτσελόνα (2-2) και οδήγησε τη σειρά σε Game 5, την Τρίτη (3/5).

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αρνείται να χάσει. Οδήγησε τη σειρά ανάμεσα στη δική του Μπάγερν Μονάχου και στην Μπαρτσελόνα μέχρι το τέλος, μετά την επικράτηση με 59-52.

Όλα θα κριθούν στο Game 5 της Τρίτης (3/5) με τη νικήτρια να παίρνει το εισιτήριο για το Final 4 του Βελιγραδίου. Η άμυνα της Μπάγερν ώθησε την Μπαρτσελόνα σε μία άθλια εμφάνιση, όπου με δυσκολία κατάφερε να συμπληρώσει διψήφιο αριθμό σουτ ενός παιδιάς!

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε το πρώτο ημίχρονο της ζωής της! Μία απίθανη επίδειξη αμυντικής δύναμης και προσήλωσης στο στόχο. Χάθηκε μόνο για ένα λεπτό, με την Μπαρτσελόνα να βρίσκει για πρώτη και μοναδική φορά στο πρώτο ημίχρονο πέντε απανωτούς πόντους (από τον Αμπρίνες) σε ένα αγωνιστικό λεπτό, χωρίς να χρειαστεί βολές!

Δίχως υπερβολή, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι υποχρέωσε την Μπαρτσελόνα να σουτάρει με 9% στα τρίποντα (1/11, ξεκίνησε με 0/8 προτού έρθει ο Αμπρίνες) και 35.7% στα δίποντα (5/14). Μαζί σε αυτά προσθέστε 6 λάθη. Αν δεν υπήρχαν οι βολές, οι Καταλανοί θα κυνηγούσαν μεγαλύτερη διαφορά από το -11 του ημιχρόνου (36-25).

Συνολικά στο πρώτο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα εκτέλεσε 16 βολές και οι παίκτες της ευστόχησαν στις 12 (75%).

Η Μπάγερν μπορεί να είχε 3/10 τρίποντα, όμως κάλυψε τη... χασούρα της κοντά στο καλάθι (11/23), με τους Οθέλο Χάντερ, Όγκουστιν Ρούμπιτ και Ντεσόν Τόμας να ταλαιπωρούν τους εκάστοτε αντιπάλους τους.

Τα πέντε πρώτα λεπτά κύλησαν όπως και το προηγούμενο ματς. Η Μπάγερν σκόραρε μόλις τρεις πόντους, αλλά η Μπαρτσελόνα είχε ένα πελώριο μηδέν. Σε όλα! Κακές επιλογές, πολλά λάθη και καμία ψυχραιμία, κάτι που είχε ζητήσει ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στο ημίχρονο!

Η Μπάγερν είχε το ρυθμό και τις λύσεις. Και με ένα τρίποντο του Ουάιλερ-Μπαμπ από τη γωνία έκανε το 44-28, τρία λεπτά πριν το τέλος της 3ης! Στο +16 η γερμανική ομάδα και στα χέρια της το 2-2!

