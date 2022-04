Ο Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ βρίσκεται κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας του με την Μπάγερν Μονάχου, όπως μετέδωσε το Basketnews.com.

Ο 26χρονος Αμερικανός ανήκει στους Βαυαρούς από τον Ιούλιο του 2020 κι όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει να ενισχύει το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι και την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με το BasketNews, άλλωστε, η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών είναι κοντά στην ολοκλήρωση της. Ο Ουάιλερ-Μπαμπ μετρά φέτος 5.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ σε 27 αγώνες της Euroleague, ενώ στη Bundesliga έχει 6.3 πόντους σε 23 ματς.

Μένει, φυσικά, να επισφραγιστεί και τυπικά το νέο deal μεταξύ Μπάγερν και Ουάιλερ-Μπαμπ, μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

