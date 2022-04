Ο Μάικ Τζέιμς τραυματίστηκε και αποδοκιμάστηκε: «Και ύστερα μου λέτε γιατί δεν συμπαθώ τους φιλάθλους» (vid)

Ο Μάικ Τζέιμς «λαχτάρησε» τους πάντες στη Μονακό όταν αποχώρησε τραυματίας μία εβδομάδα πριν από τα playoffs με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια τα... έβαλε με τους φιλάθλους που τον αποδοκίμασαν.

Λίγο πριν από τέλος της 3ης περιόδου του αγώνα Ντιζόν-Μονακό όπου οι Μονεγάσκοι γνώρισαν την ήττα με 96-87, ο Μάικ Τζέιμς αποχώρησε από το παιχνίδι με πρόβλημα στο ισχίο.

Αμέσως οι φίλοι της Ντιζόν άρχισαν να γιουχάρουν τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στις αποδοκιμασίες που δέχτηκε: «Αποδοκιμάστηκα την στιγμή που έβγαινα από το παιχνίδι με τραυματισμό. Και ύστερα αναρωτιέστε όλοι γιατί δεν συμπαθώ τους φιλάθλους» ήταν η χαρακτηριστική του ανάρτηση στο twitter.

Βέβαια δεν υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του ενόψει των αγώνων με τον Ολυμπιακό καθώς στη συνέχεια επέστρεψε στο παιχνίδι και αγωνίστηκε έως και το τέλος.

I really got booed for going out the game with an injury. Then y’all wonder why i don’t like fans