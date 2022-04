Πρόεδρος Ερυθρού Αστέρα: «Σε αυτή την αντιρωσική υστερία γίνεται κατάχρηση από τα ΜΜΕ»

Ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα, Νεμπόισα Τσόβιτς σχολίασε την απόφαση των Σέρβων να μην σηκώσουν το αντιπολεμικό πανό στο πρόσφατο ματς με τη Ζάλγκιρις, εξηγώντας πως δεν ντρέπεται για την στάση των «ερυθρόλευκων».

Οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα βρέθηκαν στο στόχαστρο τις προηγούμενες ημέρες με την απόφασή τους να μην σηκώσουν το αντιπολεμικό πανό «Stop the War» πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τη Ζάλγκιρις , με αποτέλεσμα να δεχτούν έντονες αποδοκιμασίες από τους Λιθουανούς που γέμισαν τη Zalgirio Arena.

Ακολούθως, οι Σέρβοι εξέδωσαν ανακοίνωση δίνοντας τις εξηγήσεις τους και υπενθυμίζοντας πως «το 1999 κατά τη διάρκεια της επίθεσης του ΝΑΤΟ και τη δολοφονία χιλιάδων αθώων πολιτών και παιδιών, οι παίκτες της Ζάλγκιρις που εκείνη τη χρονιά κέρδισαν το Κύπελλο Πρωταθλητριών, δεν σήκωσαν κανένα πανό για τη Γιουγκοσλαβία» ενώ θέση επί του θέματος πήρε ο πρόεδρος του κλαμπ, Νεμπόισα Τσόβιτς.

Ο διοικητικός ηγέτης του Ερυθρού Αστέρα παραχώρησε συνέντευξη στο TV Prva όπου ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Πέντε μέρες πριν από το παιχνίδι στο Κάουνας και γνωρίζοντας τις ενέργειες της Ζάλγκιρις από την έναρξη της κρίσης στην Ουκρανία, ενημερώσαμε την EuroLeague ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή την κατάσταση. Μπορούμε να κρατήσουμε ένα πανό όπου το χρώμα είναι ουδέτερο, περνώντας ένα ευγενές μήνυμα. Αλλά σε αυτή την αντιρωσική υστερία, γίνεται κατάχρηση από τα ΜΜΕ. Αν δεν ήταν τα χρώματα της Ουκρανίας, θα κρατούσαμε το πανό.

Τρεις μέρες πριν από το ματς, επικοινωνήσαμε με τη Ζάλγκιρις και τους ζητήσαμε το πανό να είναι ουδέτερο. Δεν συμφώνησαν με αυτό. Μας απάντησαν το εξής: Αν δεν θέλετε να κρατήσετε έναν πανό όπου προφανώς παίρνετε θέση σε μια πλευρά, δεν χρειάζεται να το κάνετε. Υπάρχουν πληροφορίες ακόμα και για καμένες σημαίες της Σερβίας σε εκείνο το ματς. Δεν υπήρχε σημαία του ΝΑΤΟ στο πρώτο ημίχρονο. Όλα έγιναν για να μας προβοκάρουν. Το ματς τελείωσε όπως τελείωσε, χάσαμε και μετά το τέλος, η EuroLeague άρχισε πειθαρχικές διαδικασίες. Δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί, μιλάμε για πολιτική στον αθλητισμό.

Τι θα γίνει αν υποχρεώσουμε κι εμείς κάποιον να κρατάει πανό "Το Κόσοβο είναι Σερβία"; Θα είχαμε αυτό το δικαίωμα; Δεν θα κάνουμε πολιτική. Δεν ντρέπομαι για την απόφασή μας στο Κάουνας».

