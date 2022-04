Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να έχει παράπονα από τον Τομά Ερτέλ και προσπαθεί να «σπάσει» το συμβόλαιό του, την ώρα που κάνει προειδοποιήσεις σε Τόμπκινς και Γιαμπουσέλε.

Μετά το αγωνιστικό, η κρίση φαίνεται πως περνά και στο εσωτερικό κομμάτι των Μαδριλένων με τις σχέσεις της διοίκησης με 3 παίκτες να είναι... στα σχοινιά.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται με τον Τομά Ερτέλ, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής στο παιχνίδι της Ρεάλ με την Μπάγερν, όπου οι Βαυαροί έκαναν την μεγάλη ανατροπή. Οι ιθύνοντες της ομάδας αναζητούν τρόπο ακόμη και να σταματήσουν πρόωρα την συνεργασία τους με τον Γάλλο, καθώς είναι δυσαρεστημένοι από εκείνον.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα που προχώρησαν το ζήτημα ένα βήμα... παραπέρα, προς την πόρτα της εξόδου βρίσκεται και ο Τρέι Τόμπκινς, ο οποίος επίσης δε βρισκόταν στο ματς με την Μπάγερν έπειτα από προσωπική επιλογή του Πάμπλο Λάσο.

Τέλος, οι... σκιές είναι λιγότερες για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Παρόλα αυτά, ο ίδιος φαίνεται πως έχει τιμωρηθεί αρκετές φορές με πρόστιμο για πειθαρχικά παραπτώματα με τις προειδοποιήσεις να πολλαπλασιάζονται.

The organisation of @RMBaloncesto is very disappointed on Thomas Heurtel and they are trying to terminate the contract before even the end of the season. Tonight is not on the roster for the game against @FCBBasketball