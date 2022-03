Οι 15.092 οπαδοί της Αναντολού Εφές που βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης 22/3 στο Sinan Erdem για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης συνιστούν ρεκόρ προσέλευσης στη φετινή EuroLeague!

H Αναντολού Εφές βρέθηκε στο -10 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, όμως πήρε τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος σημείωσε 29 πόντους.

Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εξακολουθεί να διεκδικεί τις πιθανότητές για είσοδο στην τετράδα που εξασφαλίζει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, κάνοντας παράλληλα ρεκόρ προσέλευσης στην EuroLeague 2021-22!

Συγκεκριμένα, οι 15.092 οπαδοί που βρέθηκαν στις εξέδρες του Sinan Erdem συνιστούν ρεκόρ για φέτος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.



Are there still anyone who says that Anadolu Efes don't have any fans? 🥱



The Turkish powerhouse broke the EuroLeague 21/22 season attendance record once again 🔥 pic.twitter.com/rimw7fkr3T