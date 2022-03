Η "Next Generation Patras" του Βασίλη Σπανούλη, η οποία θα συμμετάσχει στο τουρνουά νέων της Euroleague στην Πάτρα, θα έχει στη σύνθεση της πέντε Έλληνες παίκτες. «Μέσα» κι ο νεαρός σταρ της ΔΕΚΑ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Όπως αποκάλυψε το EuroHopes, η "Next Generation Patras" την οποία θα προπονήσει ο παλαίμαχος σταρ του ελληνικού μπάσκετ, θα απαρτίζεται από πέντε σημαντικά ταλέντα του εγχώριου μπάσκετ. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και τον συμπαίκτη του, Λευτέρη Λιοτόπουλο, από την πρωταθλήτρια του Rising Stars, ΔΕΚΑ, τον Κωνσταντίνο Λαγό του Δούκα, τον Στράτο Καλλιοντζή του ΠΑΟΚ και τον Βαγγέλη Ζούγρη του Περιστερίου.

Στο τουρνουά της Πάτρας θα συμμετάσχουν οι Μακάμπι, Μπαρτσελόνα, Ζάζα Πατσούλια Τιφλίδας, Στέλατσουρα, Ελσίνκι καθώς κι ο Ολυμπιακός κι ο Προμηθέας.

Το πρώτο τζάμπολ στο τουρνουά θα δοθεί την Παρασκευή, 25 Μαρτίου.

Θυμίζουμε πως η αντίστοιχη ομάδα του Σπανούλη στο τουρνουά του Βελιγραδίου τερμάτισε στην τέταρτη θέση της κατάταξης, έχοντας 2 νίκες και 2 ήττες σε 4 αγώνες.

Το πλήρες ρόστερ της ομάδας του «Kill Bill»:

🚨 NEXT GENERATION TEAM PATRAS 🚨

With the ANGT Patras stage starting Friday March 25th, here's the roster of the Next Generation Team that will take part in the tournament. pic.twitter.com/BNqha4PjIl