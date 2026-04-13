ΑΕΚ: «102 χρόνια τιμής και υπερηφάνειας»
Ημέρα γιορτής για την «οικογένεια» της ΑΕΚ. Στις 13 Απριλίου του 1924 συστάθηκε το κλαμπ και πλέον συμπλήρωσε 102 χρόνια περήφανης πορείας.
Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ με ανάρτηση στα Social Media έστειλε το μήνυμα της για τα «γενέθλια» του συλλόγου, με εικαστικό που περιλαμβάνει μερικούς από τους πλέον εμβληματικούς ποδοσφαιριστές που έχουν τιμήσει τον Δικέφαλο.
H ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ
«13 Απριλίου 1924 - 13 Απριλίου 2026
102 χρόνια ΑΕΚ
102 χρόνια τιμής και υπερηφάνειας».
