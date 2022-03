«Έφυγε και ο Αϊζάια Κάνααν από την Ούνικς Καζάν»

Ο Αϊζάια Κάνααν έγινε ο δεύτερος Αμερικανός παίκτης της Ούνικς Καζάν μετά από τον Τζάρελ Μπράντλεϊ που αποχώρησε από τη Ρωσία για να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Οι αγώνες των ρωσικών ομάδων στην EuroLeague αναβλήθηκαν για έναν μήνα ενώ οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, της Ούνικς Καζάν και της Ζενίτ επιστρέφουν στις πατρίδες τους λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία.

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά την Ούνικς Καζάν είναι η αποχώρηση του Αϊζάια Κάνααν, του Αμερικανού γκαρντ που φέτος μετράει 11.8 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ μ.ό. στην κανονική περίδο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από τη Ρωσία, ο Κάνααν αποχώρησε για τις ΗΠΑ, κάτι που έπραξε ήδη ο Τζάρελ Μπράντλεϊ ενώ αναμένεται να κάνουν το ίδιο οι Λορέντζο και Τζον Μπράουν.

Isaiah Canaan of UNICS Kazan left Russia. Hearing that most of the foreigners are already out of the country.