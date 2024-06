Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν το κουνάει από την Αγία Πετρούπολη. Η Ζενίτ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας τους για ένα χρόνο.

Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν θα πάει ούτε στην Μπαρτσελόνα, ούτε σε καμία άλλη ομάδα. Ο Ισπανός προπονητής, ενώ υπήρχαν μπόλικες... σειρήνες για να επιστρέψει στη EuroLeague, τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αγία Πετρούπολη και τη Ζενίτ.

Η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την παραμονή του Πασκουάλ για τη σεζόν 2024-2025.

Μετά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, ο Πασκουάλ πήγε στη Ρωσία, όπου βρίσκεται από το 2020, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2022 και δύο Super Cup (2022, 2023).

Maestro Xavi Pascual stays at Zenit! The new agreement is signed for 1 year until the end of the 2024/25 season 💙🇪🇸



Xavi led the team to the Euroleague playoffs and after winning 8 trophies became the most titled coach in the Club's history!



ℹ️ https://t.co/H9jOnXiZ5O pic.twitter.com/qOzhkYOX5b