Θέαμα προσφέρουν οι Μάικ Τζέιμς και Άλφα Ντιαλό στο ματς κόντρα στην Ούνικς.

Ο γκαρντ της Μονακό βρήκε έξοχα με no-look σκαστή πάσα τον Άλφα Ντιαλό, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει. Δύο παίκτες που έχουν περάσει από τη Basket League σε Παναθηναϊκό και Λαύριο αντίστοιχα.

Απολαύστε την φοβερή πάσα του Μάικ Τζέιμς απέναντι στην Ούνικς.

.@TheNatural_05 throwing it UP!



And Alpha Diallos Hammering 🔨 it down! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8hBNJYAuF9