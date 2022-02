Ο Κροάτης σταρ της ρωσικής ομάδας κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι των Μονεγάσκων με το... καλημέρα στην αναμέτρηση.

Η Μονακό υποδέχεται την Ούνικς Καζάν σε εξ αναβολής αναμέτρηση της Euroleague, με τον Μάριο Χεζόνια να ξεκινά ιδιαίτερα κεφάτος το ματς στο Μόντε Κάρλο.

6'27'' πριν την λήξη του εναρκτήριου δεκαλέπτου, ο δυναμικός φόργουορντ μείωσε σε 8-6 με εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα, χάριζοντας μια άκρως θεαματική φάση στο κοινό.

Μάλιστα ο Χεζόνια ολοκλήρωσε την α' περίοδο με 10 πόντους και 4/6 σουτ.

Δείτε το όμορφο κάρφωμα του Χεζόνια:

.@mariohezonja is in that mood tonight 🔥 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/xaEgV9LFkx