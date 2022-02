Ολυμπιακός για Σλούκα: «Θα σας μάθει συρτάκι» (vid)

Ο Ολυμπιακός έντυσε με «Ζορμπά» το buzzer beater τρίποντο του Κώστα Σλούκα απέναντι στην Αναντολού Εφές, εξηγώντας πως ο διεθνής γκαρντ θα διδάξει το συρτάκι.

Το τρίποντο που πέτυχε ο Κώστας Σλούκας στην εκπνοή της παράτασης απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Εφές ξεσήκωσε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σφραγίζοντας τη νίκη του Ολυμπιακού που τον κρατάει ψηλά στην κατάταξη της EuroLeague, αφήνοντας άφωνο τον Τούρκο σπίκερ που έβγαλε μόνο ένα επιφώνημα απογοήτευσης.

Ο Σλούκας πήρε την μπάλα από τον ΜακΚίσικ, όπλισε κι εκτέλεσε από τη γωνία ενώ ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε με γλαφυρό τρόπο πως ο... μπακλαβάς που έφαγε στην Τουρκία του έκανε καλό.

Μετά από το τέλος του ματς, ο εκ των προέδρων του Ολυμπιακού, Γιώργος Αγγελόπουλος πήγε στα αποδυτήρια και μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ενώ η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ κάλεσε τον Σλούκα μέσω Twitter να διδάξει συρτάκι, με αφορμή τον τρόπο που πανηγύρισε το τρίποντο.

«Καλημέρα! Σήμερα έχουμε όρεξη για χορό! Είστε έτοιμοι για συρτάκι; Ο Κώστας θα σας μάθει τις κινήσεις».

Good morning! ☀️



We feel like dancing today! 🕺



Are you ready for Sirtaki?

@kos_slou will teach you the moves! 😎#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/xJ8TSATAsJ