Ο Κώστας Σλούκας με μυθικό τρίποντο στην εκπνοή του αγώνα με την Εφές ήταν εκείνος που χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό με 87-85.

He... did again! Όπως στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, έτσι και απέναντι στην Εφές, έμελλε να ήταν εκείνος που θα είχε την τελευταία κουβέντα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ακριβώς με την εκπνοή του αγώνα, έστειλε τον Ολυμπιακό στον 7ο ουρανό και στο κυνήγι της τετράδας!

Απολαυστε το φοβερό buzzer beater τρίποντο!