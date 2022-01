To Gazzetta στέκεται στον Άλφα Ντιαλό, τον παίκτη που ναι μεν αποκτήθηκε πριν λίγους μήνες από τον Παναθηναϊκό, αλλά τον άφησε ελεύθερο με αποτέλεσμα να βρει την μπασκετική του Ιθακη στην Euroleague στο Πριγκιπατο.

Ο Παναθηναϊκός είχε αποκτήσει τον Άλφα Ντιαλό μετά την εξαιρετική σεζόν (12.9 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.55 κλεψίματα μέσο όρο σε 28 λεπτά συμμετοχής) στην κανονική περίοδο στην Basket League που έκανε στο Λαύριο, το οποίο έφτασε μέχρι και τους τελικούς της Basket League.

Στη συνέχεια υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό ως ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον project για το μέλλον, αλλά ζήτησε να αποχωρήσει από τους «πράσινους»!

Ο 24χρονος φόργουορντ επρόκειτο να δοθεί δανεικός για να έχει χρόνο συμμετοχής, υπογράφοντας στο «τριφύλλι» πριν από τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Δημήτρη Πρίφτη, ωστόσο συνειδητοποίησε πως δεν ήταν στα πλάνα του Έλληνα προπονητή για το μέλλον.

Επόμενος σταθμός του ήταν η Μονακό. Η γαλλική ομάδα του έριξε κατευθείαν στα βαθιά στην απαιτητική Euroleague και ο πρώην παίκτης του Λαυρίου, έδειξε πως αντέχει την πίεση και μπορεί να... κολυμπήσει.

Βρισκόμαστε στα τέλη Ιανουαρίου και ο Αμερικανός έχει μετατραπεί σε μία από τις σημαντικότερες μονάδες των Μονεγάσκων που μάχονται με καλές πιθανότητες για την είσοδο τους στα playoffs.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 22 ματς και στα 15 εξ αυτών έχει ξεκινήσει βασικός, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Αγωνίζεται κατά μέσο όρο 23 λεπτά, δίνοντας σημαντικές λύσεις στους Γάλλους με το παιχνίδι του στις δύο μεριές του παρκέ. Μέχρι στιγμής έχει 8.6 πόντους μέσο όρο με 52% δίποντα και 38.1% στα τρίποντα. Κατεβάζει 4 ριμπάουντ, ενώ μοιράζει 1.4 ασίστ και κάνει 1.1 κλεψίματα ανά παιχνίδι. Είναι τρίτος ριμπάουντερ και τέταρτος σκόρερ της Μονακό στη σεζόν, αλλά και τρίτος στα κλεψίματα. Κάνει τα πάντα και συμφέρει.

Alpha Diallo's 𝕔𝕠-𝕓𝕖𝕤𝕥 𝕡𝕖𝕣𝕗𝕠𝕣𝕞𝕒𝕟𝕔𝕖 in @EuroLeague this season pic.twitter.com/WKptGmuJZu

Η αλήθεια είναι πως ο Άλφα Ντιαλό έχει βελτιώσει το παιχνίδι του τον τελευταίο καιρό και αποτελεί κρυφό... όπλο για τη Μονακό. Το ξεκίνημα του στη Euroleague δεν ήταν τόσο δυνατό, ωστόσο πάλεψε, δούλεψε, βελτίωσε τις αδυναμίες του και στα τελευταία παιχνίδια έχει βγει μπροστά.

Στα πρώτα 11 ματς της Euroleague, είχε καταφέρει να φτάσει τους 10+ πόντους σε μόλις τρεις περιπτώσεις. Με Ερυθρό Αστέρα που έβαλε 19, με ΤΣΣΚΑ πέτυχε 10 και με Ολυμπιακό έφτασε τους 12. Τα πράγματα πάντως άλλαξαν στα 11 τελευταία παιχνίδια του Ντιαλό με τη φανέλα της Μονακο. Ο Ντιαλό έχει 10+ πόντους σε 7 από τα συγκεκριμένα 11 ματς. Με Βιλερμπάν είχε 15, με Φενέρ πήγε στους 10, με Ζαλγκίρις 13, με Άλμπα 11, με Μακάμπι 16, με Βιλερμπάν εκτός 17 και απέναντι στη Ρεάλ χθες έφτασε τους 19 ισοφαρίζοντας το ρεκόρ καριέρας του στη διοργάνωση.

Η αθλητικότητα του και η δύναμη του αποτελούν στοιχεία που τον βοηθούν να πάρει πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων αμυντικών και ξέρει να εκμεταλλεύεται τα δυνατά του στοιχεία. Παίκτης που βοηθά τόσο σε επίθεση, όσο και άμυνα. Σίγουρα ένα... διαμαντάκι που άνθησε στο Λαύριο και πλέον άνοιξε τα... φτερά του, παίζοντας στην κορυφαία μπασκετική λίγκα της Ευρώπης στη Euroleagu.

Going into the final quarter with the crowd HYPED 🔊🔊🔊#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/UeD7uzIKZz