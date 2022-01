Ο Κέντρικ Πέρι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπούντουτσνοστ.

Η Μπούντουτσνοστ προχωράει στην απόκτηση του Κέντρικ Πέρι. o οποίος επιστρέφει στην ABA League, μετά το πέρασμά του από την Τσεντεβίτα.

Ο Αμερικανός γκαρντ, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Κυριακής (23/1) αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και δεν έμεινε για μεγάλο διάστημα χωρίς ομάδα.

Συμφώνησε με την Μπούντουτσνοστ από το Μαυροβούνιο, η οποία αγωνίζεται στο EuroCup στον ίδιο όμιλο με τον Προμηθέα, μία είδηση που επιβεβαίωσε και o εκπρόσωπος του, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Την σεζόν που διανύουμε, ο Πέρι έχει 4.8 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ μέσο όρο στη Euroleague και 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά ματς με 18% τρίποντα στη Basket League.

We keep the same number of Pg in Aba and EL😀! After Markel Starks moved from Aba to EL, Kendrick Perry goes opposite way! From Panathinaikos to Buducnost Voli from Podgorica!#BeoBasket