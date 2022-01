Aταμάν: «Ο Λάρκιν τραυματίστηκε, ελπίζω να μην πειράχτηκαν οι σύνδεσμοι»

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην κατάσταση του Σέιν Λάρκιν που τραυματίστηκε στο γόνατο κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Μπορεί η Εφές να πήρε το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό χάρη στο τρίποντο του Μοερμάν, ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν καλά για τον Λάρκιν. Ο γκαρντ των Τούρκων τραυματίστηκε στο γόνατο και έτσι δεν χρησιμοποιήθηκε στα τελευταία τρία λεπτά.

Ο Εργκίν Αταμάν εξήγησε την κατάσταση και τόνισε πως δεν ήθελε να ρισκάρει υποτροπή. «Ο Λάρκιν τραυματίστηκε. Στα τελευταία τρία λεπτά, υπήρχε η πιθανότητα για μεγαλύτερο τραυματισμό. Ήθελε να βγει. Θα πάει για μαγνητική και ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα στους συνδέσμους», είπε.

Ergin Ataman stated that Shane Larkin has suffered a serious injury 🤒



It forced him to be taken out of the game against Panathinaikos earlier 🤒 pic.twitter.com/pnTxfUYtFp