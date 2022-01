Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν κάρφωσε εντυπωσιακά μπροστά στον Λέον Ραντόσεβιτς, κατά την διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Μπασκόνια με την Μπάγερν.

8'52'' πριν από την λήξη της τρίτης περιόδου, ο Αμερικανός γκαρντ των Βάσκων βρέθηκε στην «καρδιά» της γερμανικής ρακέτας και τελειώσει με δυναμικό κάρφωμα μπροστά στον Ραντόσεβιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να τον περιορίσει.

Ο Μπόλντγουιν πάτησε γερά, κάρφωσε και μείωσε σε 38-42 για την Μπασκόνια, ανεβάζοντας παράλληλα τα... ντεσιμπέλ στις εξέδρες της Fernando Buesa Arena.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού σκόραρε ξανά έξι λεπτά αργότερα, σε μια πανομοιότυπη φάση, συνεχίζοντας να προσφέρει θέαμα.

Δείτε τα εντυπωσιακά καρφώματα του:

Going up TOP!@The_Fourth_Wade with the big finish 💥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/bp7IDzBu5d