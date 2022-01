Λιγοστά τα ματς της 20ής αγωνιστικής, αλλά το Top-10 βγήκε. Και έχει πολλές φάσεις από τις ήττες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Η 20ή αγωνιστική είχε δράση σε μόλις τέσσερις αγώνες. Απ' αυτούς προέκυψε το Top-10 της αγωνιστικής. Και όπως ήταν λογικό διέθετε μπόλικες φάσεις από τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε και του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Η πρώτη συνεργασία του αγώνα στην Τουρκία, ανάμεσα στον Πιέρια Χένρι και τον Σέχμους Χαζέρ, που κατέληξε στο άλει ουπ κάρφωμα του τελευταία, ήταν και στην κορυφή.

Δείτε το βίντεο:

