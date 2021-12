Επίσημο: Στη Ζενίτ ο Κάρτερ

Η Ζενίτ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάισον Κάρτερ που αγωνιζόταν στο Λαύριο.

Ήταν γνωστό πως ο Τάισον Κάρτερ θα συνεχίζει την καριέρα του στη Ζενίτ μετά την εξαιρετική παρουσία του στο Λαύριο και το μόνο που απέμενε ήταν η ανακοίνωση.

Πλέον ο... γάμος των δύο πλευρών επισημοποιήθηκε, με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης να τον προσθέτει στο δυναμικό της για τα επόμενα 2.5 χρόνια, θέλοντας να τον εξελίξει και να τον μετατρέψει σε παίκτη Euroleague κάτω από τις οδηγίες του Τσάβι Πασκουάλ.

Το συμβόλαιο του 23χρονου Αμερικανού περιφερειακού έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο έχει μπει και οψιόν ανανέωσης για άλλη μια χρονιά. Ένα παιδί που... εκτοξεύτηκε στην ομάδα του Χρήστου Σερέλη και ανοίγει τα φτερά του για το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης, τη Euroleague.

🖐️🏾@Tyson23Carter is a New Player of Our Club.



Welcome! pic.twitter.com/aOXCaJpVeq