Το Λαύριο επικράτησε της Νίκη Βόλου με 82-69, για να κλείσει η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Elite League με τον Τρέι Άντερσον να είναι ο πρωταγωνιστής, έχοντας 21 πόντους.

Λαύριο - Νίκη Βόλου: Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ και τις επιθέσεις να είναι αρκετά κλειστές στα πρώτα πέντε λεπτά της αναμέτρησης. Το Λαύριο ήταν άστοχο με 0/5 τρίποντα και η Νίκη το εκμεταλλεύτηκε, παίρνοντας το προβάδισμα μετά από οκτώ λεπτά δράσης (12-18).

Οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και με επιμέρους σκορ 7-0 κλείσανε το δεκάλεπτο στο +1 (19-18) 10’.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το Λαύριο είχε το «πάνω χέρι» με όπλο του την άμυνά του. Τα έξι κλεψίματα που είχε στο ημίχρονο, ήταν το σημείο αναφοράς μαζί με τις

επτά ασίστ έναντι των τεσσάρων της Νίκης, για να πάει στα αποδυτήρια με +9 (38-29)

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως ακριβώς έκλεισε το πρώτο για τον Σιγάλα που με εύστοχο τρίποντο έστειλε τη διαφορά και πάλι στους οκτώ (41-33) 21’. Μετέπειτα ο ρυθμός του παιχνιδιού ανέβηκε και αυτός είχε ως αποτέλεσμα οι ομάδες να αστοχούν σε εύκολα καλάθια εξ’ επαφής.

Ο Τάιλερ Τζόνσον με ένα τρίποντο μείωσε στους πέντε για τη Νίκη Βόλου (48-43) 27’, όμως το Λαύριο είχε άμεση απάντηση με τον Άντερσον που πέτυχε οκτώ συνεχόμενους πόντους και εκτόξευσε τη διαφορά στο μέγιστο της τιμής (58-43) 30’, φτάνοντας και ο ίδιος τους 21 πόντους.

Από το πρώτο λεπτό του τελευταίου δεκαλέπτου, η ομάδα της Λαυρεωτικής, επέβαλε τον ρυθμό της, και δύο εύστοχα σουτ τριών πόντων ήταν αρκετά για τον Καλόγηρο να στείλει τη διαφορά στους +16 (65-49) 31’.

Η Νίκη Βόλου επιχείρησε να επιστρέψει στο ματς και με ένα επιμέρους σκορ 13-5, πλησίασε στους 8 (70-62) 35’.

Το φινάλε του αγώνα ήταν υπέρ του Λαυρίου που έλεγξε τα τελευταία πέντε λεπτά του αγώνα και εν τέλει κατάφερε και πήρε τη νίκη με 82-69.

Κορυφαίος όλων ο Τρέι Άντερσον που σκόραρε 21 πόντους, έχοντας (6/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα:

(19-18), (38-29), (60-48), (82-69)

