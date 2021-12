Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Μάνου Παπαδόπουλου

Η μητέρα του αθλητικού διευθυντή της Ζενίτ, Μάνου Παπαδόπουλου, έφυγε από τη ζωή, με τη ρωσική ομάδα να στέλνει συλλυπητήρια σε εκείνον και την οικογένεια του.

Δύσκολες στιγμές για έναν άνθρωπο που πρόσφερε πολλά στα ένδοξα χρόνια του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και πλέον βρίσκεται στη Ζενίτ σαν αθλητικός διευθυντής, βοηθώντας και τη ρωσική ομάδα να προοδεύσει.

Η μητέρα του Μάνου Παπαδόπουλου έφυγε από τη ζωή, με τον σύλλογο της Αγίας Πετρούπολης να στέλνει τα συλλυπητήρια του με ανάρτηση του στο twitter.

🙌 Выражаем соболезнования нашему спортивному директору Маносу Пападопулосу и всей семье в связи с кончиной его матери.



😔We express sincere condolences to our sports director Manos Papadopoulos and to his family about the loss of his mother. pic.twitter.com/M84kEQ0Q0J