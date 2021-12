Ολυμπιακός: Έτσι «εκτέλεσε» ο ΜακΚίσικ τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (vid)

Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, όντας εκείνος που οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη με 84-65.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ πρόσθεσε μία ακόμα μεγάλη εμφάνιση απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, ενώ ήταν εκείνος που «έκοψε» τη φόρα των «πρασίνων» όταν είχαν επιχειρήσει το come back με αποτέλεσμα να επιστρέψουν και πάλι στο παιχνίδι.

Στα 18:46 που αγωνίστηκε, ο Σακιέλ ΜακΚίσικ πέτυχε 18 πόντους, έχοντας 3/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ και μόλις ένα λάθος. Όπως είπε και στο Gazzetta μετά το τέλος του αγώνα «τα ντέρμπι είναι ο τρόπος μου να ανταποδώσω στον Ολυμπιακό».

Πάρτε μια «γεύση» από τα κατορθώματά του στο ΟΑΚΑ

A career high 18pts! @ShaqInTheBox really brought it for Greek Derby 😤 #EveryGameMatters pic.twitter.com/rD8CcTUJaO