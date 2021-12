Μπάγερν: Ο Τρινκιέρι... τρελάθηκε και έριξε γροθιά σε παίκτη του (vid)

Ο Αντρέα Τρινκιέρι ξέφυγε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μπασκόνια και έριξε γροθιά στον παίκτη, Τζέισον Τζορτζ.

Ο Ιταλός τεχνικός έγινε έξαλλος κόντρα στη Μπασκόνια με τον παίκτη του, Τζέισον Τζορτζ και του έριξε γροθιά στο στομάχι. Μια κίνηση που σίγουρα δεν έχει θέση σε γήπεδα. Ο Τρινκιέρι το παράκανε και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του σε ένα στιγμιότυπο που σπάνια βλέπουμε μεταξύ παίκτη και προπονητή.

Δείτε τι έγινε στην ήττα της Μπάγερν από τους Βάσκους

Trinchieri goes way too far in my opinion‼️

First punching George in his stomach and then pushing him in the back. #euroleague #bayern pic.twitter.com/PG6iQ4es69