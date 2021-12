Φλόιντ: «Δύσκολη ήττα, αλλά χαρούμενος που επέστρεψα»

Ο Τζεχάιβ Φλόιντ έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε στην ήττα από τη Βιλερμπάν έπειτα από το σύντομο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό.

Η Βιλερμπάν έβαλε φρένο στο νικηφόρο σερί της Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας με 84-82 στο Astroballe και υποχρεώνοντας την ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς στην πρώτη ήττα της έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην κανονική περίοδο.

Στο μεταξύ, η Φενέρ έχασε με τραυματισμούς τον Γιαν Βέσελι (διάστρεμμα) και τον Νάντο Ντε Κολό (κάταγμα στον καρπό), για τον οποίο ο Τζόρτζεβιτς παραδέχθηκε πως η κατάστασή του είναι σοβαρή.

Όσον αφορά τον Τζεχάιβ Φλόιντ, ο μέχρι πρότινος σέντερ του Παναθηναϊκού έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, έχοντας 2 πόντους με 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο στα 10:34 που έμεινε στο παρκέ.

«Δύσκολη ήττα απόψε, αλλά ένιωσα καλά που επέστρεψα στο παρκέ. Μόνο προς τα πάνω από εδώ και πέρα», ανέφερε στο «τιτίβισμά» του ο Αμερικανός σέντερ.



Tough loss tonight but it felt good getting back on the court. It’s only up from here.