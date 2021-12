Ούνικς Καζάν: Career-high για τον Λορέντζο Μπράουν στις ασίστ απέναντι στη Ζάλγκιρις

Ο Αμερικανός γκαρντ της Ούνικς σημείωσε την κορυφαία του επίδοση σε ασίστ στο ματς με την Ζάλγκιρις μοιράζοντας 10.

Η Ούνικς Καζάν αντιμετώπισε εντός έδρας την Ζάλγκιρις για την 16η αγωνιστική της Euroleague επικρατώντας με 66-53 κάνοντας επιμέρους 24-11 στην τελευταία περίοδο.

Ο Λορέντζο Μπράουν ήταν εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης και σε 27:31 παρουσίας στο παρκέ σκόραρε 9 πόντους, ενώ είχε 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα και 17 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Αυτό το «10» στις τελικές πάσες αποτελεί και κορυφαία επίδοση για τον ίδιο. Δύο ακόμη φορές φέτος έχει ολοκληρώσει τα ματς με αντίστοιχους αριθμούς σε ασίστ να τον ακολουθούν, ωστόσο έφτασε μέχρι τις 9!

Οι επιδόσεις του τη φετινή σεζόν:

4 Nοεμβρίου 2021: 7 ασίστ vs. Βιλερμπάν

19 Νοεμβρίου 2021: 9 ασίστ vs. Άλμπα

26 Νοεμβρίου 2021: 9 ασίστ vs. Ερυθρό

15 Δεκεμβρίου 2021: 8 ασίστ vs. ΤΣΣΚΑ