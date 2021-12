Ολυμπιακός - Μπάγερν: Ο Ντόρσεϊ «πέταξε» και κάρφωσε (vid)

O Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο πρώτο απίθανο πρώτο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο, ο Ολυμπιακός είχε πάρει φόρα. Έτρεχε ολόκληρο το γήπεδο στο ματς με την Μπάγερν και οι Γερμανοί παρακολουθούσαν. Με το σκορ στο 8-0, η μπάλα έφτασε στα χέρια του Κώστα Παπανικολάου.

«Ξεφορτώθηκε» γοργά την μπάλα, πετώντας την στον Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε απογειωθεί. Κάρφωμα και 10-0 για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Για την ιστορία, τα 10 πρώτα αγωνιστικά λεπτά ολοκληρώθηκαν με σκορ 26-10.

Δείτε τη φάση:

.@TDORSEY_1 getting his HYPE on 🔥 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gbtquS4kQL