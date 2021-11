Λορέντζο Μπράουν: Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, εκτέλεσε Ολυμπιακό, εντυπωσιάζει στην Ούνικς

O Λορέντζο Μπράουν εντυπωσίασε στη νίκη της Ούνικς επί της Άλμπα και το Gazzetta στέκεται στον γκαρντ που ήθελαν οι αιώνιοι στο παρελθόν

Η Ούνικς συνέχισε την ανοδική πορεία της, αφού νίκησε και την Άλμπα, παλεύοντας για να στερεωθεί στην 8άδα και να πετύχει ένα όσο το δυνατόν πλασάρισμα ενόψει των playoffs.

Oι Ρώσοι είδαν τον Λορέντζο Μπράουν να κάνει το καλύτερο ματς του μέσα στη σεζόν και κατάφερε να αναδειχθεί MVP της αγωνιστικής, μαζεύοντας 31 βαθμούς στην αξιολόγηση. Το Gazzetta γράφει για τον γκαρντ της Ούνικς που κάποτε είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, είχε... σκοτώσει τον Ολυμπιακό, όμως πλέον βγάζει μάτια με την πρώην ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη.

.@unicsbasket came out as big winners of the double week making it 2 wins from 2 beating @albaberlin tonight!



Highlights... pic.twitter.com/rmmykt3o67