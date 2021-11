ΤΣΣΚΑ: Το διπλό blooper του Βόιγκτμαν και η απογοήτευση του Ιτούδη (vid)

Ο παίκτης της «αρκούδας» μάλλον υπέδειξε παραπάνω ζήλο από όσο έπρεπε προκαλώντας την απορία του προπονητή του με το διπλό του λάθος.

Η ΤΣΣΚΑ «φιλοξενείται» από την Μπασκόνια για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιόχαν Βόιγκτμαν κατάφερε στα πρώτα κιόλας λεπτά να προκαλέσει την... απορία του Δημήτρη Ιτούδη. Πώς; Αρχικά έχασε ένα θεωρητικά εύκολο καλάθι, ενώ στη συνέχεια ενώ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, έστειλε τη μπάλα... στην οροφή αφού επιχείρησε να πασάρει στον ελεύθερο συμπαίκτη του στο τρίποντο.

Ο προπονητής των Ρώσων φάνηκε να μην το πιστεύει, όταν γύρισε και κοιτούσε σχεδόν απογοητευμένος στον πάγκο.

Δείτε το βίντεο:

Look away now @jumbo_jo7 pic.twitter.com/6BLgGeSFJc