Μακάμπι: Με κόσμο στο ΣΕΦ οι Ισραηλινοί

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει αύριο (19/11, 21:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Ολυμπιακό και αναμένεται να έχει την υποστήριξη των φίλων της, οι οποίοι ταξιδεύουν για την Ελλάδα.

Έπειτα από τη νίκη επί της Μονακό, η Μακάμπι βρίσκεται στο 7-3 στην EuroLeague, συνεχίζοντας την σταθερή της πορεία. Η επόμενη στάση της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου βρίσκεται στο Φάληρο, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Μαζί με την αποστολή της «ομάδας του λαού», ταξίδεψαν και φίλοι της, οι οποίοι αναμένεται να στηρίξουν την προσπάθεια της επί ελληνικού εδάφους.

Φορώντας καπέλα, μπλούζες και κασκόλ της αγαπημένης τους ομάδας, οι φίλαθλοι της Μακάμπι επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο και θα δώσουν αύριο βράδυ (19/11, 21:00) το «παρών» στο ΣΕΦ.

